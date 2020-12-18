Самодвижущуюся платформу «Северный полюс» спустили на воду в Петербурге
Платформа возобновит работу дрейфующих станций в Арктическом регионе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На «Адмиралтейских верфях» Петербурга спустили на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».
Среди ее задач - проведение всевозможных исследовательских работ в Северном Ледовитом океане. Также платформа возобновит работу дрейфующих станций в Арктике - ранее они размещались на айсбергах.
«Северный полюс» - крупный самоходный объект со значительным водоизмещением и осадкой, а также рекордной для неатомных судов автономностью.