Самодвижущуюся платформу «Северный полюс» спустили на воду в Петербурге

На «Адмиралтейских верфях» Петербурга спустили на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».

Среди ее задач - проведение всевозможных исследовательских работ в Северном Ледовитом океане. Также платформа возобновит работу дрейфующих станций в Арктике - ранее они размещались на айсбергах.

«Северный полюс» - крупный самоходный объект со значительным водоизмещением и осадкой, а также рекордной для неатомных судов автономностью.