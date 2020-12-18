Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Названы сроки госиспытаний бронеавтомобиля «Атлет»

Андрей Аркадьев
13:16 18.12.2020
Машина полностью прошла предварительные испытания и выходит на этап государственных.
Названы сроки госиспытаний бронеавтомобиля «Атлет»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Государственные испытания бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной, а завершить их планируется до конца лета следующего года. Об этом 18 декабря сообщил гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

«На сегодня "Атлет" полностью прошел предварительные испытания и выходит на этап государственных. Они начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года», - сказал он.

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.

Бронированный автомобиль оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Запас хода составляет 1 000 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.