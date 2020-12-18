Названы сроки госиспытаний бронеавтомобиля «Атлет»

Государственные испытания бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной, а завершить их планируется до конца лета следующего года. Об этом 18 декабря сообщил гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

«На сегодня "Атлет" полностью прошел предварительные испытания и выходит на этап государственных. Они начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года», - сказал он.

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.

Бронированный автомобиль оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Запас хода составляет 1 000 километров.