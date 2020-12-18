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Госиспытания машин на платформе «Бумеранг» начнутся в 2021 году

Андрей Аркадьев
13:55 18.12.2020
БТР и БМП на этой платформе успешно прошли предварительные испытания.
Госиспытания машин на платформе «Бумеранг» начнутся в 2021 году
© Фото: Минобороны России

Государственные испытания бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17, созданных на базе бронированной платформы «Бумеранг», планируется начать весной следующего года, сообщил 18 декабря гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

«Ранее БТР и БМП на платформе "Бумеранг" успешно прошли предварительные испытания. После них мы реализовали ряд пожеланий заказчика, доработали машины, изготовили новые образцы с учетом всех доработок. Теперь машины готовы к государственным испытаниям, начать которые планируется весной следующего года», - отметил он.

В апреле Красовицкий рассказал «Звезде», что Россия начала продвигать на экспорт «Бумеранги». По его словам, комплектация поставляемых за рубеж машин может отличаться от той, что пойдет на внутренний рынок.

Унифицированная боевая платформа «Бумеранг» - перспективная колесная платформа, которая впервые была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции Парада Победы в 2015 году.

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