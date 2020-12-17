На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего «Спрут-СДМ1»

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для воздушно-десантных войск России успешно прошел госиспытания, кадры которых показал Ростех.

Отмечается, что во время тестирования боевые машины продемонстрировали высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказали свою надежность на плаву. Испытания подтвердили, что «Спрут» без подготовки может преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег.

«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур», - заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Он напомнил, что данный танк, в первую очередь, предназначен для российских десантников. Но, как ожидают в Ростехе, после успешных испытаний «Спрутом» заинтересуются и зарубежные заказчики.

В создании танка принимают участие специалисты Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ и Курганмашзавода, входящих в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.