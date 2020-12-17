Путин назвал очень важными последние испытания новой ракеты «Циркон»

Работа над российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Циркон» фактически завершена, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«"Циркон" - очень важное оружие, недавно провели очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена, восемь с лишним Махов, дальность большая», - отметил он.

Напомним, 11 декабря фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу «Цирконом» из акватории Белого моря.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении также находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.