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Путин оценил готовность тяжелой ракеты «Сармат»

Андрей Аркадьев
16:16 17.12.2020
Президент также сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» в основном завершена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Работа над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» ведется активно и находится на завершающий стадии заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Активно идет работа по "Сармату", на завершающей стадии. По "Посейдону" идет работа хорошо, по ракете с ядерной установкой глобальной дальности тоже идет все в рамках плана», - сказал он.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метра, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн. «Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

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