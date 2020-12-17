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Корвет «Гремящий» проходит последнюю ревизию перед передачей ВМФ

Тимур Шерзад
14:42 17.12.2020
В ходе ревизии проверят энергетическую установку, основные механизмы корвета, комплексы вооружения и спецсредств.
Корвет «Гремящий» проходит последнюю ревизию перед передачей ВМФ
© Фото: Судостроительный завод «Северная верфь»

Завод «Северная верфь» проводит ревизию корвета «Гремящий» перед окончательной передачей корабля заказчику.

В ходе ревизии проверят энергетическую установку, основные механизмы корвета, комплексы вооружения и спецсредств. Также выполнят окончательную окраску «Гремящего».

Ревизию должны завершить до 25 декабря. Когда государственная комиссия подпишет акт и издание приказа главнокомандующего ВМФ о приеме корвета «Гремящий» в состав Военно-морского флота, экипаж корабля начнет готовиться к церемонии подъема Андреевского флага. Это событие должно состояться до конца 2020 года.

Корвет проекта 20 385 необходим для решения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

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