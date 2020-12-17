Военный эксперт рассказал о сильных сторонах «Спрута»

Уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания сразу на нескольких полигонах, в том числе и в Черном море при трехбалльном волнении. О его сильных сторонах рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

«Во-первых, это легкий танк, который весит 18 тонн, и имеет очень могучее вооружение. На нем пушка - 125 миллиметров. Почему я об этом говорю - потому, что в мире существуют аналоги, они гораздо и тяжелее, и слабее по вооружению. Равных по такому калибру для танка такого вида, тем более для плавающего танка, в мире нет. Если на предыдущей версии был один пулемет, то на этом два, что усиливает его огневые возможности», - отметил Баранец.

Отметил он и воздушно-десантные «корни» «Спрута».

«Чем еще хороша эта машина? Тем, что ее можно сбрасывать с военно-транспортного самолета. Вместе с экипажем. И, как только машина коснется земли, она будет готова тут же идти на врага», - заявил военный эксперт.

При этом новая машина еще и резвая.

«Почему специалисты называют «Спрут» танком прорыва? У этой машины, в отличие от предыдущих, гораздо мощнее двигатель. Если предыдущий аналог имел 450 лошадиных сил, то здесь уже 500. Это достаточно прыткая машина. Она по шоссе может двигаться со скоростью 70 километров в час, а по воде - со скоростью 7 километров в час. Достаточно серьезная скорость на воде», - подчеркнул Баранец.

Нельзя было не отметить и завидные, для своего класса, мореходные качества и темп стрельбы из орудия.