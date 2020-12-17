Корвет «Алдар Цыденжапов» войдет в состав Тихоокеанского флота 25 декабря

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Амурском судостроительном заводе, войдет в состав Тихоокеанского флота 25 декабря, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Прием корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря», - говорится в сообщении.

Сейчас в Японском море завершаются государственные испытания корабля, в ходе которых он сбил огнем артустановки А-190 воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету «Малахит», запущенную малым ракетным кораблем ТОФ «Иней».

Ранее, в ходе испытаний, корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вел огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех. Также был успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран» по морской цели.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.