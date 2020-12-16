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В Приморье на воду спустили судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая»

Роман Захаров
04:00 16.12.2020
Глава судоверфи «Звезда» сообщил, что это судно - первое такого ледового класса не только в РФ, но и во всем мире.
В Приморье на воду спустили судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая»
© Фото: Администрация Приморского края

Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» сошло со стапеля судостроительного комплекса «Звезда». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Приморского край.

«На судостроительном комплексе "Звезда" произведен спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса», - информирует региональный кабмин.

Одной из завершающих операций этапа, по данным приморского правительства, стала установка винто-рулевых колонок - ключевого элемента системы электродвижения судна, обеспечивающего его высокие ходовые и маневренные качества.

«Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда... Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи "Звезда" и у российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью», - заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

Как, в свою очередь, подчеркнул руководитель судоверфи Сергея Целуйко, это судно - первое такого ледового класса не только в РФ, но и во всем мире.

Судостроительный комплекс «Звезда» («ССК "Звезда"», входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом, возглавляемым «Роснефтью».

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