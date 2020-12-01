Новые «Терминаторы» поступили на вооружение танковой дивизии под Челябинском: видео

Первые в Центральном военном округе (ЦВО) «Терминаторы» поступили в танковую дивизию в Челябинской области. Восемь боевых машин поддержки танков доставили с завода к началу зимнего периода обучения и сразу приступили к их обкатке.

Весь личный состав дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике, которая позволит увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Представители завода-изготовителя «Терминаторов» знакомят военнослужащих с возможностями машин и их характеристиками. Экипажи для них уже подобраны и сформированы, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Боевые гусеничные машины поддержки танков оснащены мощным вооружением и самыми современными приборами управления огнем. Они способны поражать танки и БМП противника, а также уничтожать вертолеты и низколетящие самолеты.