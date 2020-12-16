Криворучко проконтролировал ход работ по гособоронзаказу на «Севмаше»

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проверил выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа на АО «ПО Севмаш». В частности, он оценил ход работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А «Борей» и 885М «Ясень».

Криворучко также поднялся на борт атомного крейсера проекта 11442М «Адмирал Нахимов» и ознакомился с ходом его ремонта.

«Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению», - сказал замглавы военного ведомства.

Криворучко также провел ряд совещаний с участием представителей промышленности и Минобороны. Журналистам он сообщил, что выполнение контрактов в рамках гособоронзаказа соответствует графикам, предприятие выполняет свои обязательства.