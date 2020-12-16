В Петербурге заложили новый атомный ледокол «Чукотка»

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложили четвертый серийный атомный ледокол проекта 22 220 «Чукотка», сообщает пресс-служба предприятия. Заказчиком выступила государственная корпорация «Росатом».

«Не сомневаюсь, что при строительстве четвертого серийного универсального атомного ледокола "Чукотка" судостроители учтут опыт постройки предыдущих атомоходов проекта 22 220 и передадут нам ледокол, отвечающий всем заявленным характеристикам», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

В октябре ледокол «Арктика» был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016-го. Атомоход имеет длину 173,3 метра, ширину - 34 метра, высоту борта - 15,2 метра, скорость хода - 22 узла по чистой воде.

Ледоколы проекта 22 220 способны пробивать лед толщиной до трех метров. Оборудованы двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Ее преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности.

Новые ледоколы должны заменить советские суда, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, к 2035 году арктический флот должен насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.