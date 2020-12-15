Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Во вторник, 15 декабря, состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного российским двигателем ПД-14. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация “Иркут” (в составе ОАК Госкорпорации “Ростех”) состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», - говорится в сообщении.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, инженер-испытатель Александр Соловьев. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

В конце ноября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что первый полет нового самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируется провести до конца 2020 года.

«У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников - и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», – процитировали в пресс-службе «Ростеха» Дениса Мантурова.

По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, создан лайнер нового поколения, который «возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации».