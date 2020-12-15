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Фрегат «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проверки вооружения

Андрей Аркадьев
17:58 15.12.2020
Планируется выполнить ракетные стрельбы по морской цели и по берегу, стрельбы зенитной артиллерией.
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проверки вооружения
© Фото: Минобороны России

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проверки систем вооружения, сообщает пресс-служба «Дальзавода».

Планируется выполнить ракетные стрельбы по морской цели и по берегу, стрельбы зенитной артиллерией в рамках отработки задач ПВО. Также будет проверена работа средств радиоэлектронного подавления и всех средств связи.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В ходе модернизации был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями.

Имеет полное водоизмещение более 7,4 тысячи тонн, длину 163 метра, ширину 19 метров и осадку 7,8 метра. Скорость хода составляет 30 узлов, а автономность плавания 30 суток.

На фрегате установлены пусковые комплексы на 16 крылатых ракет «Калибр» или «Циркон». Также получил комплекс «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение.

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