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Тихоокеанский флот получит шесть корветов с «Цирконами» до 2028 года

Андрей Аркадьев
12:17 15.12.2020
Контракт на поставку серийной партии корветов проектов 20 380 и 20 385 с ПАО «Амурский судостроительный завод» заключило Министерство обороны РФ.
Тихоокеанский флот получит шесть корветов с «Цирконами» до 2028 года
© Фото: ОСК

Тихоокеанский флот России с 2024 по 2028 год получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. Два корабля будут построены по проекту 20 380 и четыре - по проекту 20 385.

В Минобороны добавили, что наличие корветов позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций.

«Это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут", современным противокорабельным комплексом "Уран", противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты "Циркон"»,- заключили в военном ведомстве.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон».

Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран. 

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