Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества авиалайнера МС-21

Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал конкурентные преимущества российских авиалайнеров МС-21 перед другими самолетами.

«Системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке», - заявил он журналистам.

Напомним, сегодня состоялся первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

В сентябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что первые поставки самолета МС-21 авиакомпаниям состоятся до конца 2021 года. Глава ведомства тогда отметил, что график был подкорректирован в связи с пандемией COVID-19. Компании «Аэрофлот» поставят по меньшей мере 50 машин. Среди других клиентов - также российские авиаперевозчики, в том числе Red Wings.

В ноябре сообщалось, что корпорация «Иркут» (входит в состав ОАК госкорпорации «Ростех») завершила постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Семейство двигателей ПД предназначено для установки на самолеты МС-21.