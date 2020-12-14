ООО «ВПК» разработает четыре новых образца бронеавтомобиля «Стрела»

Седьмого декабря 2020 года ООО «ВПК» подписала контракт с Министерством обороны - речь идет об открытии опытно-конструкторских работ по легким бронеавтомобилям «Стрела».

По словам генерального директора ООО «ВПК» Александра Красовицкого, компания разработает четыре новых образца: многоцелевой бронированный автомобиль, многоцелевой небронированный автомобиль, а также разные шасси под монтаж специального оборудования на их базе. Предварительные испытания они пройдут уже в следующем году.

Само семейство легких бронеавтомобилей «Стрела» было разработано ООО «ВПК» в инициативном порядке. Ознакомившись с опытными образцами автомобилей, Министерство обороны открыло ОКР «Стрела».

Базовая модель «Стрелы» имеет полную массу до 4,9 т, обладает защищенностью 2-го класса по ОТТ, а также способна разгоняться до 155 километров в час при движении по шоссе.