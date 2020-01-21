Для ВМФ России построят еще пять танкеров проекта 23130

Военно-морской флот получит еще пять танкеров проекта 23130 вслед переданному сегодня «Академику Пашину». Об этом сообщил начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Епифанов.

«Что касается перспектив данных судов, в 2019 году министром обороны РФ принято решение о строительстве еще пяти танкеров данного проекта», - сказал Епифанов на церемонии подъема флага на судне в Мурманской области.

Он отметил, что в 2024 году еще один танкер проекта будет передан Северному флоту.

Новейший средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин» официально вошел в состав Северного флота. В Североморске на судне подняли флаг вспомогательного флота ВМФ.