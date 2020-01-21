Атомную подлодку «Князь Владимир» готовятся передать ВМФ РФ

Первую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» передадут Военно-морскому флоту РФ в 2020 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

«В этом году», - заявил он.

Десятого января президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что подлодку передадут флоту до конца января 2020 года.

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.