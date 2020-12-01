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Двигателям для Як-130 вдвое повысили ресурс

Андрей Аркадьев
15:25 01.12.2020
Увеличение ресурса затронет как новые двигатели, так и уже находящиеся в эксплуатации, которые будут подвергаться модернизации при поступлении на ремонт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ростех

Ресурс двигателя АИ-222-25 учебно-боевого самолета Як-130 повысили вдвое за счет применения новых материалов и технологий, это позволит дольше поддерживать летную готовность самолетов без капитального ремонта, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Внедренные улучшения позволили увеличить ресурс текущей модификации двигателя в два раза, а если сравнивать с 2009 годом, когда агрегат начал производиться серийно, - в четыре раза», - приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

Увеличение ресурса двигателя позволит гораздо дольше поддерживать летную готовность самолетов без капитального ремонта, снизить расходы и уменьшить трудозатраты на обслуживание.

АИ-222-25 - двухконтурный турбореактивный двигатель, который применяется в российском учебно-боевом самолете Як-130. В 2015 году Объединенная двигателестроительная корпорация  завершила импортозамещение деталей и узлов АИ-222-25, которые ранее изготавливались на Украине. Сейчас он производится московским заводом «Салют» полностью из российских комплектующих. До этого часть комплектующих поставлялась с Украины.

Як-130 - часть учебного комплекса для пилотов, который позволяет отрабатывать взлет, посадку, навигацию, выполнение сложных маневров. Также данный комплекс включает в себя самолет для первоначального отбора и отсеивания летчиков Як-152 и специальные тренажеры.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет.

Кроме того, Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности - беспилотники и вертолеты. Многофункциональность самолета делает его экономически эффективным средством, особенно для стран с небольшой территорией и относительно небольшим военным бюджетом.

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