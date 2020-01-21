Сухопутные войска и ВДВ получат в 2020 году крупные партии боевой техники

ОАО «Курганмашзавод» поставит в 2020 году Сухопутным войскам и Воздушно-десантным войскам РФ крупные партии боевой техники, сообщает пресс-служба предприятия.

Военные получат БМП-3, БРЭМ-Л, БМД-4М, БТР-МДМ, а также гусеничные шасси для машин на базе БМП-3 и БТР-МДМ. Также заключено более ста договоров на поставку запасных частей для бронетанковых заводов и предприятий промышленности, говорится в релизе.

Отмечается, что «Курганмашзавод» в полном объеме выполнил свои обязательства в рамках гособоронзаказа минувшего года. В рамках контракта отгружены партии БМП-3, БРЭМ-Л и другие изделия.

БМП-3 – боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Она оснащена дизельным V-образным двигателем мощностью 500 л.с. Запас топлива в 700 л обеспечивает пробег до 600 км. Движение по дорогам с твердым покрытием может осуществляться с максимальной скоростью до 70 км/ч. Комплекс основного вооружения – 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ.

БМД-4М – боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Основная особенность БМД-4М – оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

Вооружение БМД-4М: 100-мм пушка 2А70; 30-мм автоматическая пушка 2А72; спаренный ПКМТ калибра 7,62; курсовой РПКС-74 калибра 5,45; ПТУР «Аркан», способный уничтожить практически любую мишень. В арсенал входит шесть дымовых шашек «Туча», способных обеспечить машине безопасный отход. Двигатель мощностью 500 л.с. позволяет развивать скорость до 65 км/ч.