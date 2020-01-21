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Главком ВМФ: «Цирконом» вооружат один из фрегатов

Андрей Аркадьев
14:05 21.01.2020
Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» будет принята на вооружение в ближайшие годы, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Главком ВМФ: «Цирконом» вооружат один из фрегатов
© Фото: Минобороны России

Первым российским кораблем, на котором разместят гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон»,  станет один из фрегатов. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«"Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные "детские болезни". Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли "Калибры" и параллельно будем испытывать "Циркон"», - приводит РИА Новости его слова.

В декабре президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр» могут быть размещены на всех кораблях новых серий.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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