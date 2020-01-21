Связисты Приморья получили машины управления на базе «Тигра»

Бригада связи в Приморье получила первую партию командно-штабных машин П-230Т, разработанных на базе бронеавтомобиля «Тигр». Об этом сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа.

«В Приморское объединение ВВО поступила первая партия новейших командно-штабных машин на базе автомобиля повышенной проходимости "Тигр"», - сказано в сообщении.

На машине установлено современное телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления с вышестоящим штабом. Причем связь поддерживается не только на стоянке, но и в движении.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении обстановки.

Новая машина оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами. Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота Уран-9. Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.