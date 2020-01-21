Тренажеры для летчиков нового поколения созданы в РФ

В АО ЦНТУ «Динамика» завершена масштабная опытно-конструкторская работа, предпринятая в интересах Министерства обороны с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания авиационных технических средств обучения (ТСО) нового поколения. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках ОКР созданы 30 опытных образцов авиационных ТСО различного уровня сложности, некоторые из которых создавались впервые в России. Так, впервые были созданы опытные образцы учебно-тренировочных комплексов (УТК), включающих тренажеры высшей категории сложности на динамической платформе для подготовки на вертолеты Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ, Ка-226В, Ми-26 и Ансат-У.

«В состав опытных образцов УТК вертолетов Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5-1 входят комплексный тренажер с системой подвижности, тренажер авиационного наводчика, комплекс моделирования тактической обстановки и автоматизированные обучающие системы (АОС) для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава. В составе опытных образцов УТК вертолетов Ми-26, Ка-226В и Ансат-У - комплексный тренажер с системой подвижности и АОС для теоретической подготовки. Тренажер экипажа вертолета Ми-26 имеет важную дополнительную опцию - возможность отработки навыков действий при работе с грузом на внешней подвеске», - сообщили в компании.

При создании комплексов были использованы высокоадекватные верифицированные математические модели движения летательных аппаратов, системы визуализации с беспрецедентным качеством изображения, эффективные силовые конструкции, практически целиком выполненные из композиционных материалов, технологии виртуальной реальности.