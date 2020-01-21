Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Тренажеры для летчиков нового поколения созданы в РФ

Александр Пешков
12:15 21.01.2020
ЦНТУ «Динамика»: завершены работы в рамках масштабной ОКР по созданию авиационных технических средств обучения нового поколения.
Тренажеры для летчиков нового поколения созданы в РФ
© Фото: ЦНТУ «Динамика»

В АО ЦНТУ «Динамика» завершена масштабная опытно-конструкторская работа, предпринятая в интересах Министерства обороны с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания авиационных технических средств обучения (ТСО) нового поколения. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках ОКР созданы 30 опытных образцов авиационных ТСО различного уровня сложности, некоторые из которых создавались впервые в России. Так, впервые были созданы опытные образцы учебно-тренировочных комплексов (УТК), включающих тренажеры высшей категории сложности на динамической платформе для подготовки на вертолеты Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ, Ка-226В, Ми-26 и Ансат-У.

«В состав опытных образцов УТК вертолетов Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5-1 входят комплексный тренажер с системой подвижности, тренажер авиационного наводчика, комплекс моделирования тактической обстановки и автоматизированные обучающие системы (АОС) для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава. В составе опытных образцов УТК вертолетов Ми-26, Ка-226В и Ансат-У - комплексный тренажер с системой подвижности и АОС для теоретической подготовки. Тренажер экипажа вертолета Ми-26 имеет важную дополнительную опцию - возможность отработки навыков действий при работе с грузом на внешней подвеске», - сообщили в компании.

При создании комплексов были использованы высокоадекватные верифицированные математические модели движения летательных аппаратов, системы визуализации с беспрецедентным качеством изображения, эффективные силовые конструкции, практически целиком выполненные из композиционных материалов, технологии виртуальной реальности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата21.01.2020, 00:10
«Без нас никто»: военные инженеры отмечают профессиональный праздник
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.01.2020, 10:41
Танкер «Академик Пашин» усилит Северный флот
Дата20.01.2020, 00:50
Историческая амнезия: как Польша стирает память о тысячах погибших советских солдат, освободивших ее от фашистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:36 В стране и мире
Российские ученые предложили убирать космический мусор с помощью парашюта
12:20 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения коронавируса в России
12:11 Армия
Военные пройдут через всю Россию на лыжах и велосипедах к 75-летию Победы
11:50 В стране и мире
В «Росконтроле» назвали лучший бородинский хлеб
11:35 В стране и мире
В Пермском крае проверяют все мини-отели после трагедии в «Карамели»
События дня
События дня
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Видео
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
«Выбора не было»: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевских полномочий
Видео
Ракета ПЗРК поражает цель: замедленная съемка
Видео
Защита в движении: «Панцирь-С1» за 60 секунд
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.