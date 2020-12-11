Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В войска отгрузили партию комплексов автоматизированного управления артиллерийским огнем

Тимур Шерзад
12:37 11.12.2020
Поставку осуществило НПО «Высокоточные комплексы».
В войска отгрузили партию комплексов автоматизированного управления артиллерийским огнем
© Фото: Министерство обороны России

ВНИИ «Сигнал», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, завершил отгрузку комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В181 и 1В198 в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2020 года.

«Отгрузка произведена в полном объеме и в предусмотренный срок. Контракт многолетний, планируем и дальше работать по графику поставок», - отметил генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председатель Владимирского регионального отделения СоюзМаш России Владимир Пименов.

По словам военных специалистов, комплексы соответствуют современным требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией. Они обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона в составе до четырех батарей и до восьми орудий в батарее при подготовке и в ходе боевых действий. Применяются для орудий «Мста-С» и «Мста-Б», а также РСЗО «Торнадо-Г» и «Град».

«Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой маневр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций», - отметил генеральный директор холдинга НПО Высокоточные комплексы Александр Денисов.

Применение современных средств подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения спецзадач позволяют повысить точность огня на 25-30 %. А управляемые снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника с вероятностью 0,98-0,99. Своевременность огня артиллерийского дивизиона обеспечивается за счет сокращения времени на его подготовку в 1,5-2 раза в сравнении с существующими аналогами.

Наибольшая эффективность боевого применения комплексов 1В181 и 1В198 достигается при управлении самоходными орудиями и боевыми машинами РСЗО, оснащенными автоматизированными системами управления и наведения орудий (АСУНО). Тогда обеспечивается неразрывный процесс управления огнем от момента обнаружения цели до наведения всех орудий и боевых машин РСЗО в автоматическом режиме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.