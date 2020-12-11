В войска отгрузили партию комплексов автоматизированного управления артиллерийским огнем

ВНИИ «Сигнал», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, завершил отгрузку комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В181 и 1В198 в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2020 года.

«Отгрузка произведена в полном объеме и в предусмотренный срок. Контракт многолетний, планируем и дальше работать по графику поставок», - отметил генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председатель Владимирского регионального отделения СоюзМаш России Владимир Пименов.

По словам военных специалистов, комплексы соответствуют современным требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией. Они обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона в составе до четырех батарей и до восьми орудий в батарее при подготовке и в ходе боевых действий. Применяются для орудий «Мста-С» и «Мста-Б», а также РСЗО «Торнадо-Г» и «Град».

«Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой маневр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций», - отметил генеральный директор холдинга НПО Высокоточные комплексы Александр Денисов.

Применение современных средств подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения спецзадач позволяют повысить точность огня на 25-30 %. А управляемые снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника с вероятностью 0,98-0,99. Своевременность огня артиллерийского дивизиона обеспечивается за счет сокращения времени на его подготовку в 1,5-2 раза в сравнении с существующими аналогами.

Наибольшая эффективность боевого применения комплексов 1В181 и 1В198 достигается при управлении самоходными орудиями и боевыми машинами РСЗО, оснащенными автоматизированными системами управления и наведения орудий (АСУНО). Тогда обеспечивается неразрывный процесс управления огнем от момента обнаружения цели до наведения всех орудий и боевых машин РСЗО в автоматическом режиме.