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На десятом арктическом форуме в Петербурге представили новейшие научные разработки

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
10:31 11.12.2020
Параллельно с дискуссионными площадками на форуме работает выставка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Петербурге стартовал десятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Ученые, представители органов власти и бизнеса встретились в Северной столице, чтобы обсудить будущее северных территорий планеты.

Для России Арктика - это зона приоритетного развития, и сегодня в нашей стране десятки научных разработок направлены на то, чтобы сделать комфортной жизнь и работу в Заполярье. Некоторые из проектов - а также действующие технические новинки - можно увидеть на специальной выставке.   

Главные новинки представлены на стенде Объединенной Судостроительной корпорации. Например, действующий макет необитаемого подводного автономного аппарата «Амулет-2» - по сути это подводный беспилотник, предназначен для различных миссий на небольшой глубине. Также имеется макет подводного транспортно-монтажного комплекса, главная задача которого - доставка и монтаж различного оборудования на большой глубине.

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