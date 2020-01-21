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Вертолетный завод в Улан-Удэ построит более ста вертолетов на экспорт

Александр Пешков
11:09 21.01.2020
Сумма контрактов составит около двух миллиардов долларов.
Вертолетный завод в Улан-Удэ построит более ста вертолетов на экспорт
© Фото: Минобороны РФ

Улан-Удэнский авиазавод построит 119 вертолетов по заказу «Рособоронэкспорта». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, который посетил предприятие совместно с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

По словам Михеева, сумма контракта составит 1,9 миллиарда долларов. Он также подчеркнул, что вертолеты семейства МИ-8, Ми-17 и Ми 171Ш, которые выпускает авиазавод, широко применялись в Сирии, но в другой комплектации.

По словам Цыденова, завод должен быть обеспечен заказом от Рособоронэкспорта на 3-5 лет.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в истории авиации. Способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы в СССР.

В октябре прошлого года стало известно, что два конструкторских бюро, «Миль» и «Камов», объединятся, чтобы вместе образовать Национальный центр вертолетостроения. В декабре акционеры «Камова» и «Миля» одобрили объединение компаний.

Запуск в производство Ка-62

На другом предприятии холдинга «Вертолеты России», авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае, прошла волна сокращений. По данным профсоюза завода, в 2019 году уведомления о сокращении получили 220 работников предприятия. В начале 2018 года на предприятии работало 7100 сотрудников, а в январе 2019 года - уже 5045.

Причинами сокращений в компании назвали «оптимизацию управленческого состава и завершение проектов по модернизации производства». Речь идет о выполнении контракта на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для Министерства обороны, а также Ка-52К в интересах Египта.

В то же время запуск производства гражданского вертолета Ка-62, по заверениям директора «Вертолетов России» Андрея Богинского, должен начаться только в конце текущего - начале следующего года. Соответствующее заявление было сделано главой холдинга в декабре текущего года. 

В 2018 году Богинский утверждал, что машина пройдет сертификацию в прошлом году. А гендиректор «Прогресса» Юрий Денисенко был уверен, что серийное производство должно начаться в 2019 году. 

Стоит также подчеркнуть, что в данный момент вертолет предполагается строить с двигателем Ardiden 3G французской компании Turbomeca. Российский же двигатель ВК-1600В для данной машины, по утверждению индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, может быть запущен в производство только в 2023 году.

Отметим, что Богинский в марте 2018 года заявил о том, что «Вертолеты России» разработали для российского военного ведомства облик вертолета, однако не уточнил, с каким двигателем холдинг планирует предлагать его военному ведомству. 

Вертолет Ка-52М

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 96 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Тогда же замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в следующем году может быть подписан контракт на Ка-52М и что опытно-конструкторские работы по этому проекту уже ведутся. Позже Андрей Богинский заявил, что надеется подписать долгосрочный контракт с Минобороны на поставку этих машин.

При этом после подписания контракта на поставку Ми-28НМ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что это было сделано только после того, как по требованию военного ведомства «Вертолеты России» существенно снизили стоимость машин.

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