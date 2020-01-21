Танкер «Академик Пашин» усилит Северный флот

Новейший средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин» сегодня, 21 января, пополнит состав Северного флота.

Танкер успешно прошел программу испытаний. В прошлом году в Баренцевом море на отдельных этапах испытаний принимали участие боевые корабли Северного флота, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин» построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Он оснащен дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством и имеет ледовый класс Arc 4. Главная задача танкера - сопровождать в дальних походах российские авианесущие корабли.

Судно способно на ходу в море, без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать жидкие грузы (дизельное топливо, мазут, керосин, воду), а также сухие грузы (продовольствие, оборудование). Танкер можно применять для ликвидации разливов нефти.

Длина танкера составляет 130 метров; ширина - 21 метр; максимальная скорость хода - 16 узлов (29,6 км/ч); автономность - 60 суток; экипаж - 24 человека; максимальное водоизмещение - 9 тысяч тонн.

Судно названо в честь советского и российского инженера, судостроителя, академика РАН, многолетнего директора ЦНИИ имени А. Н. Крылова.