Россия может наладить новые поставки военной техники в Сербию

Россия продолжит помогать Сербии в военно-технической сфере для укрепления боеготовности армии этой страны, сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

По словам Пунчука, в перспективе запланирована поставка современной российской военной техники для нужд авиации, ПВО и Сухопутных войск Сербии. Он подчеркнул, что вопрос о поставках в кредит не стоит.

Ранее Москва передала Белграду модернизированные танки Т-72 в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Во время смотра полученной техники в городе Ниш президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку, отметив, что российское вооружение упрочит обороноспособность и позицию военного нейтралитета сербского государства.

В июле директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны «Панцирь-С1».