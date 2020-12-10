Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Названы сроки постройки трех атомных ледоколов проекта «Лидер»

Андрей Аркадьев
13:13 10.12.2020
Ввод в эксплуатацию головного судна планируется в декабре 2027 года.
Названы сроки постройки трех атомных ледоколов проекта «Лидер»
© Фото: iceberg.org.ru

Три атомных ледокола проекта 10510 «Лидер» будут введены в эксплуатацию в 2027 – 2032 годах. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в ходе 10-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно», - приводит РИА Новости его слова.

В июле сообщалось о начале строительства на дальневосточной верфи «Звезда» самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер».

Отметим, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.

Атомный ледокол - судно с ядерным реактором. Это позволяет ему двигаться во льдах толщиной до двух метров, используя при этом несколько граммов топлива в день. В случае применения двигателя внутреннего сгорания для этого понадобились бы тонны дизельного топлива. Единственной страной - оператором такой техники является Россия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.