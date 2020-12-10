Названы сроки постройки трех атомных ледоколов проекта «Лидер»

Три атомных ледокола проекта 10510 «Лидер» будут введены в эксплуатацию в 2027 – 2032 годах. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в ходе 10-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно», - приводит РИА Новости его слова.

В июле сообщалось о начале строительства на дальневосточной верфи «Звезда» самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер».

Отметим, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.

Атомный ледокол - судно с ядерным реактором. Это позволяет ему двигаться во льдах толщиной до двух метров, используя при этом несколько граммов топлива в день. В случае применения двигателя внутреннего сгорания для этого понадобились бы тонны дизельного топлива. Единственной страной - оператором такой техники является Россия.