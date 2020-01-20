Компания «Радар-ММС» отмечает 70-летний юбилей

В Петербурге юбилей отмечает научное предприятие, о разработках которого мало известно непосвященным. Но без них невозможно представить современные беспилотники, авиационные локаторы или системы самонаведения для ракетных комплексов.

Началом деятельности предприятия считается 17 января 1950 года, когда в составе завода №275 было организовано ОКБ-275.

Его задачей было доведение до серийного производства систем ближней навигации и слепой посадки самолетов, а также монтаж и наладка указанных радиосистем (СП-50, «Курс-МП») на гражданских и военных аэродромах СССР и зарубежных стран, куда поставлялись отечественные самолеты. Коллективом ОКБ в период с 1950 по 1970 годы были смонтированы, построены и введены в эксплуатацию свыше 155 систем слепой посадки на аэродромах СССР и зарубежных стран.

Сегодня на предприятии ведутся разработка и производство радиолокационных систем, комплексов авиационного базирования, а также робототехнических комплексов и специального программного обеспечения.

Также «Радар-ММС» и Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения.

Компания эксплуатирует единственный в России самолет Ил-114, на базе которого создана Летающая лаборатория.

Комплекс включает в себя радиолокационное, магнитометрическое оборудование, оптикоэлектронную станцию, но его ядро - это информационно-управляющая система, рабочие места операторов, где в автоматизированном режиме обрабатывается информация, а оператору нужно только подтвердить, что найден нужный объект.