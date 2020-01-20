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Ростех предложил создать авиакомпанию с отечественными самолетами

Андрей Аркадьев
11:51 20.01.2020
Создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны.
Ростех предложил создать авиакомпанию с отечественными самолетами
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Ростех планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только отечественные самолеты и вертолеты, сообщил индустриальный директор госкорпорации Анатолий Сердюков. По его словам, актуализируется программа развития Объединенной авиастроительной корпорации и авиационной отрасли в целом.

«В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику», - цитирует его РИА Новости.

Индустриальный директор пояснил, что речь идет о самолетах ОАК, вертолетах, продукции Уральского завода гражданской авиации. Сердюков добавил, что проект направлен на достижение сразу нескольких целей. Одна из них - развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности россиян, другая - стимулирование спроса на продукцию, произведенную в России, и поддержка отрасли. Сейчас, по словам Сердюкова, разрабатывается эффективная модель эксплуатации отечественного авиационного парка.

«Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты», - подчеркнул он.

Он уточнил, что в ближайшее время проект обсудят со всеми заинтересованными сторонами, после этого уже будут рассматриваться его параметры.

Пятнадцатого января стало известно о поручении президента РФ Владимира Путина создать в России авиакомпании, которые могли бы специализироваться на перевозках на Дальнем Востоке. Идеи по созданию таких компаний российский лидер поручил разработать главе кабмина Дмитрию Медведеву до 31 января текущего года. Также известно, что компании должны будут эксплуатировать отечественные самолеты и будут осуществлять перевозки пассажиров и грузов.

В 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами призвал российские авиакомпании не зависеть от иностранных воздушных судов, продолжать курс на увеличение количества самолетов, которые производятся в Российской Федерации, и комплектующих к этим самолетам.

В декабре на Иркутском авиазаводе собрали фюзеляж российского пассажирского авиалайнера МС-21-300.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

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