Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ситуация в сирии ТЕГИ

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Ян Брацкий
22:40 18.01.2020
Робототехнический комплекс можно опускать на дно колодцев или забрасывать в окна зданий, чтобы дистанционно обследовать их.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.

Комплекс можно опускать в глубокие колодцы или шахты, забрасывать в окна и замкнутые помещения, чтобы дистанционно осматривать их на предмет наличия подозрительных объектов. Оказавшись в помещении, метательная камера автоматически принимает вертикальное положение благодаря встроенной системе позиционирования. 

«Сфера» обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать падение с пятиметровой высоты. Комплекс с успехом применяется в Сирии. На опубликованных кадрах также представлена работа робототехнического комплекса «Скарабей».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата18.01.2020, 07:06
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Дата18.01.2020, 23:10
Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 12:10
Ракета ПЗРК поражает цель: замедленная съемка
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:40 ОПК
Видео
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
19:31 Армия
Минобороны РФ: ответственность за обострение в Идлибе лежит на боевиках «ан-Нусры»*
19:23 В стране и мире
Боевики при поддержке танков атаковали армию САР в Абу-Джреф
18:43 В стране и мире
ЦПВС: боевики рассчитывают на поддержку Запада, чтобы не допустить ликвидацию террористического гнезда в Идлибе
20:18 В стране и мире
Видео
Бойцы САР отразили массовую атаку боевиков на свои позиции в Идлибе и Алеппо
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:10 Спорт
Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ
22:40 ОПК
Видео
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
22:21 ОПК
Видео
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
22:12 В стране и мире
Елизавета II рассказала о принятом решении относительно семьи принца Гарри
21:53 В стране и мире
Самолет рейса Екатеринбург - Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.