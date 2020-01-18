Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.

Комплекс можно опускать в глубокие колодцы или шахты, забрасывать в окна и замкнутые помещения, чтобы дистанционно осматривать их на предмет наличия подозрительных объектов. Оказавшись в помещении, метательная камера автоматически принимает вертикальное положение благодаря встроенной системе позиционирования.

«Сфера» обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать падение с пятиметровой высоты. Комплекс с успехом применяется в Сирии. На опубликованных кадрах также представлена работа робототехнического комплекса «Скарабей».