Полвека «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 отмечает юбилей

17 января 1970 года сын легендарного конструктора Сергея Ильюшина, летчик-испытатель Владимир Ильюшин поднял в воздух будущий бомбардировщик Су-24, который в тот момент носил шифр Т-58М. Поле принятия самолета на вооружение, в НАТО он получил название Fencer — «Фехтовальщик».

Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в Афганской и Чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 м.

Также существует модификация Су-24МР (самолет-разведчик), Су-24МП (постановщик помех), Су-24МК (экспортный вариант бомбардировщика) и другие.

Самая новая модификация - Су-24М2. Самолет получил комплекс бортового оборудования, которое позволяет применять такое же управляемое оружие, как и на Су-34, который в будущем заменит Су-24 в российских ВКС.

Вооружение Су-24 включает стрелково-пушечное вооружение, неуправляемые и управляемые ракеты. Масса боевой нагрузки - до 7 тонн.