Ракета ПЗРК поражает цель: замедленная съемка

В новом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» смогут увидеть кадры испытаний новейших российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» и «Верба». Изделия проходили проверку перед отправкой в войска.

Важно подчеркнуть, что подрыв ракеты происходит на подлете к цели. Уничтожается она с помощью поражающих элементов.

«Игла» — российский и советский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Был принят на вооружение в 1981 году.

ПЗРК Игла-С обладает увеличенной массой боевой части, способен уничтожать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Принят на вооружение в 2002 году.

О том, как работает и на что способен новейший российский ПЗРК «Верба» смотрите в программе «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.