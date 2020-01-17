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Псковские десантники получили несколько десятков новых боевых машин

Андрей Аркадьев
17:26 17.01.2020
Речь идет и 31 БМД-4М и восьми бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».
Псковские десантники получили несколько десятков новых боевых машин
© Фото: Минобороны России

Псковские десантники получили крупную партию боевой техники, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. На вооружение 76-й дивизии Воздушно-десантных войск поступил батальонный комплект техники из 39 боевых машин.

«В состав седьмого по счету батальонного комплекта военной техники для псковских десантников входит 39 боевых машин нового поколения: БМД-4М (31 единица) и БТР-МДМ "Ракушка" (восемь единиц)», - говорится в сообщении.

Заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой рассказал, что боевая техника поступила в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Святого благоверного Александра Невского. По его словам, в текущем году соединения и воинские части ВДВ могут получить еще два батальонных комплекта боевых машин.

Отмечается, что все военнослужащие десантно-штурмового полка ранее прошли курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242 учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ.

БМД-4М - боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Ее основная особенность - оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

Предназначена для транспортировки личного состава Воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Экипаж БМД-4М - три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.

БТР-МДМ «Ракушка-М» - многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер. Предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Бронетранспортер способен плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 километров в час и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 километров. Кроме того, «Ракушка» отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов.

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