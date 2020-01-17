Рогозин: российская ракета «Енисей» будет значительно дешевле американской SLS

«Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным», - написал Рогозин в своем Twitter, комментируя сообщение американского предпринимателя Илона Маска.

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