Рогозин: российская ракета «Енисей» будет значительно дешевле американской SLS
Ранее Илон Маск назвал сверхтяжелую ракету НАСА трагедией/
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
Российская тяжелая ракета «Енией», будет значительно дешевле американской. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявление основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который назвал ракету НАСА трагедией.
«Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным», - написал Рогозин в своем Twitter, комментируя сообщение американского предпринимателя Илона Маска.
При этом Рогозин согласился с тезисом Маска о чрезвычайной дороговизне американской ракеты.
Ракета-носитель «Енисей» - первая сверхтяжелая ракета, которая создается российской промышленностью после развала СССР. Головная организация-разработчик — РКК «Энергия».