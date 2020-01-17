Кадры испытаний новейшего российкого пистолета «Аспид»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех утвердил тактико-техническое задание на разработку 9х19-мм спортивного пистолета, шифр «Аспид», говорится в сообщении компании.

«Пистолет разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что облегченный «Аспид» получит крепления для коллиматорного прицела.

Серийный пистолет будет оснащен планкой Пикатинни, которая позволяет использовать прицелы и другое оборудование, магазином на 18 патронов.

Разработчик подчеркнул, что все модификации оружия получат специальную накладку на рукоятку, которая позволит подгонять его под каждого стрелка.

Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов.