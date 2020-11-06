Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ в 2022 году

Новейший ледокол проекта 21 180М «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-морского флота России в 2022 году, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе.

«Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" ледокол проекта 21 180М "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений», - сообщил он.

На совещании рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ России.

«В настоящее время на стапелях "Судостроительной фирмы "Алмаз", входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием», - добавил главком ВМФ.

Евменов рассказал, что водоизмещение ледокола составит 4 000 тонн, длина корпуса - 82 метра, ширина - 19 метров. «Евпатий Коловрат» может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна - около 30 человек. Автономность плавания - один месяц. Судно сможет ломать льды толщиной один метр, добавил адмирал.

Он подчеркнул, что оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения необходимо для активного освоения Военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения Северного морского пути, а также гидрографических исследований Арктики.