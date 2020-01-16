Мишустин: на предприятиях ОПК нужно наращивать выпуск гражданской продукции

В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить оздоровить финансовое положение предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявил кандидат на должность премьер-министра правительства РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо активно наращивать диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», - сказал Мишустин.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин. Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Мишустин уже определился с планами работ в случае, если будет назначен на новый пост. Он отметил, что намерен придерживаться исполнения послания президента Федеральному собранию. А одним из приоритетов Мишустин обозначил цифровую экономику и опору на нацпроекты.