Огненный шар: ракетный комплекс «Авангард» за 60 секунд

Комплекс «Авангард» был впервые публично представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному Собранию в 2018 году.

Подробные ТТХ никогда официально не публиковались и являются военной тайной.

По словам Владимира Путина, комплекс оснащен гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком который способен маневрировать по высоте и по курсу на тысячи километров, что позволяет ему прорывать все, даже перспективные системы ПРО. При этом температура поверхности блока составляет 1600—2000 градусов Цельсия.

Скорость блока блока превышает 20 Махов или более 20 тысяч километров в час.

Боевое оснащение может представлять собой разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и имеет комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Боевой блок позиционируется как межконтинентальной дальности.

Разработка комплекса велась на НПО машиностроения и была завершена в июле 2018 года. 26 декабря 2018 был осуществлен пуск из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области по полигону Кура на Камчатке.

Тогда вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что боевой блок «Авангарда» превысил скорость 27 махов.

О заступлении комплекса на боевое дежурство было объявлено министром обороны РФ Сергеем Шойгу 27 декабря 2019 года.

Позже в РВСН уточнили, что первый полк, вооруженный новым ракетным комплексом заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.