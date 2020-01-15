Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения

Впервые в истории России удалось стать мировым лидером в сфере развития современного вооружения. С таким заявлением выступил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - сказал президент.

Он подчеркнул, что наша страна никому не угрожает и не собирается навязывать свою волю. Глава государства также заверил, что шаги, предпринятые государством для обеспечения безопасности, были предприняты вовремя и должном объеме.

Российский лидер добавил, что обороноспособность нашей страны обеспечена на несколько десятков лет вперед. Он призвал не почивать на лаврах и не расслабляться, а идти вперед, внимательно наблюдать и анализировать то, что происходит в сфере вооружения в мире, продолжать разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений.

Пятнадцатого января Владимир Путин в столичном «Манеже» обращается с посланием к Федеральному Собранию.

Ежегодное выступление проходит уже в 16-й раз. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.