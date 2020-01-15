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«Вертолеты России» передали два Ми-8МТВ-1 для Якутии

Андрей Аркадьев
15:05 15.01.2020
Машины предназначены для перевозки грузов и пассажиров, а также для дежурства по программе санитарной авиации.
«Вертолеты России» передали два Ми-8МТВ-1 для Якутии
© Фото: rostec.ru

Холдинг «Вертолеты России» передал заказчику два многоцелевых вертолета Ми-8МТВ-1. Винтокрылые машины будут применяться в Якутии, сообщает пресс-служба компании.

«Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкоропарцию Ростех) передал заказчику - авиакомпании "АЛРОСА" два вертолета Ми-8МТВ-1 производства ПАО "Казанский вертолетный завод"», - сказано в релизе.

Вертолеты предназначены для перевозки грузов и пассажиров, а также для дежурства по программе санитарной авиации. Машина может перевозить 23 пассажиров, имеются места для последующего оснащения салона медицинским модулем и пассажирскими креслами. Кроме того, машины доработаны под установку внешней подвески и бортовой стрелы с лебедкой (ЛПГ-150М).

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в истории. 

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Ми-8МТВ или Ми-8МТВ-1 - модернизированный высотный транспортный вертолет с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03. Динамический потолок увеличен до 6000 метров. Полезная нагрузка - до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими или 4000 килограммов  груза в кабине или 4000 килограммов  на подвеске. Максимальная скорость до 250 километров в час. Машина разработана в 1985—1987 годах и запущена в серийное производство в Казани в 1988 году. Имеет только гражданское назначение.

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