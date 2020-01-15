Минобороны РФ получит две ракеты «Ангара» в 2020 году

Министерство обороны РФ получит в 2020 году две тяжелых ракеты-носителя «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации Роскосмос.

«Осуществляется жесткий контроль за изготовлением в текущем году первых ракет «Ангара», а также их передача заказчику — Министерству обороны Российской Федерации. До завершения реконструкции ПО «Полет» Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя тяжёлого класса — «Ангара-А5» и одну лёгкого класса — «Ангара-1.2»», - говорится в сообщении.

В нем подчеркнуто, что первая ракета будет передана до конца первого квартала, а вторая - до конца года.

В Госкорпорации уверены, что после выхода на проектную мощность объем производства составит восемь ракет тяжелого класса и две легкого класса в год.

Ранее сообщалось, что пуски ракет-носителей возобновятся в 2020 году. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что пуск ракеты «Ангара» может состояться ближе к Новому году или после новогодних праздников.

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.