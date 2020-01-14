ВКС провели первые стрельбы из ЗРС С-350 «Витязь»

Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые отстрелялся на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили 14 декабря в Министерстве обороны РФ.

«Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса», - сказали в военном ведомстве. Когда проводились испытания, не уточняется.

Кроме того, боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.

Ранее сообщалось, что С-350 «Витязь» заступит на боевое дежурство в Ленинградской области. Первый комплекс прибудет в пункт постоянной дислокации в ближайшее время.

Первая ЗРС С-350 «Витязь» поступила на боевое дежурство в минувшем декабре. Приемка традиционно прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Всего до 2027 год в войска должно поступить 12 дивизионов С-350.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.