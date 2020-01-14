Первая ЗРС С-350 «Витязь» заступит на дежурство в Ленинградской области

Первая зенитная ракетная система С-350 «Витязь» заступит на боевое дежурство в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что первый комплекс С-350 прибудет в пункт постоянной дислокации в ближайшее время.

Первая ЗРС С-350 «Витязь» поступила на боевое дежурство в минувшем декабре. Приемка традиционно прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Всего до 2027 год в войска должно поступить 12 дивизионов С-350.

Зенитный ракетный комплекс С-350

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.