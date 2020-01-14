Российская СПРН сможет засечь гиперзвуковые ракеты США - разработчик

Российская система предупреждения о ракетном нападении сможет засечь гиперзвуковые ракеты США в случае их создания и применения. Об этом «Звезде» рассказал заместитель генерального ПАО «МАК “Вымпел”» по научно-техническому развитию Александр Рахманов.

«Система предупреждения о ракетном нападении зависит от условий применения оружия. Если такие ракеты будут проходить через зоны контроля, то безусловно признаки информации будут получены, алгоритным доработаны при необходимости», - сказал Рахманов.

Он также подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты обладают достаточными признаками для наблюдения.

«Я думаю, что эти ракеты будут видны, потому что гиперзвуковые цели имеют достаточно высокие признаки для наблюдения, как и сам след движения ракеты, так и эффективную отражающую поверхность, поэтому предпосылки для того, чтобы работать по ним для нашей системы есть», - подчеркнул Рахманов.

Система предупреждения о ракетном нападении - комплекс специальных технических средств обнаружения запуска баллистических ракет, вычисления их траектории и передачи в командный центр информации, на основе которой фиксируется факт нападения на государство с применением ракетного оружия и принимается оперативное решение об ответных действиях.

Гиперзвуковые ракеты США

Восьмого января, выступая в ходе специального телеобращения из Белого дома после атак Ирана на американские базы в Ираке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани Дональд Трамп заявил, что в США ведется разработка и производство гиперзвуковых ракет.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Сейчас мы производим гиперзвуковое оружие. Оно уже в разработке и производстве», -сказал Трамп.

Гиперзвуковое оружие России

27 декабря 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о постановке первого ракетного комплекса с блоком «Авангард» на опытно-боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.

28 декабря замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что специалисты в области российского гиперзвукового вооружения продолжают отрабатывать технологии по увеличению скорости полета ракет до более чем 10 Махов. По его словам, сейчас создаются образцы гиперзвукового вооружения, которые будут применяться как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских (ракета «Циркон») носителей.