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Модернизированные «Ночные охотники» Ми-28НМ получат новый пилотажный комплекс

Александр Пешков
11:21 14.01.2020
Комплекс обладает улучшенными массогабаритными характеристиками.
Модернизированные «Ночные охотники» Ми-28НМ получат новый пилотажный комплекс
© Фото: ТРК "Звезда"

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» создало новый комплекс бортового оборудования, обеспечивающий решение задач пилотирования, для модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ. Об это сообщает пресс-служба министерства промышленности Саратовской области.

«Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" разработан саратовским АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики", - говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркнуто, что новый комплекс «обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании и что по итогам испытаний будет предлагаться на вертолеты и других моделей.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3000 м до 6000 м – 0,7 … 0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести  килограммов.

Система управления ракет - полуавтоматическая пеленгационная с передачей команд по радиолинии. Она имеет высокую помехоустойчивость за счет использования при наведении ракеты двух специальных кодов и пяти фиксированных частот.

Кроме того, для вертолета Ми-28НМ создана легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), которая работает по принципу «выстрелил и забыл». 

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