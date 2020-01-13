Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Эксперт: НАТО нечего противопоставить российским комплексам «Искандер»

Александр Пешков
17:18 13.01.2020
НАТО не может в данный момент ничего противопоставить комплексу «Искандер-М» из-за его подвижности, малогабаритности, а также возможности применять два типа ракет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В данный момент НАТО не имеет средств ПРО, которые могут противостоять комплексам «Искандер-М». Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Что они могут сделать с «Искандером»? На данном этапе практически ничего, потому что комплекс достаточно малогабаритный  и подвижный. В процессе учений комплексы перебрасывались в Калининградскую область, в другие места, причем НАТО об этом узнавал постфактум, когда уже комплексы выезжали и развертывались в чистом поле», - сказал Дрозденко.

Он также подчеркнул, что баллистическая ракета достаточно скоростная и сбить ее довольно сложно, а кроме того, опасность «Искандера» заключается в том, что он может использовать также и крылатые ракеты.  

«Времени на отслеживание пуска и принятие решения практически нет. Плюс - возможность пуска крылатых ракет. При пуске практически одновременно двух разных типов ракет, «отловить» эти ракеты достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям. Если баллистическая идет по баллистической, то крылатая идет, прикрываясь складками местности, пусть медленнее, но «подползает» к точке удара. И даже если одна ракета не уничтожила цель, то вторая с высокой долей вероятности сделает это», - отметил Дрозденко.

При этом по мнению эксперта, те элементы ПРО, которые в данный момент находятся в Европе, предназначены для поражения больших баллистических целей и противостоять комплексу «Искандер-М» не могут.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

«Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729. — Прим. ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.

Выход США из ДРСМД

Крылатая ракета комплекса «Искандер-М» 9М729 стала одним из поводов выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Соединенных Штатов Америи, данная ракета якобы нарушает положения договора, которые требовали уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В ответ на эти обвинения  Россия пошла на беспрецедентный шаг, продемонстрировав данную ракету  российским и зарубежным журналистам и пригласив на это мероприятие представителей НАТО. Никто из них на приглашение не откликнулся.

ДСРМД прекратил действие 2 августа 2019 года, а уже 19 августа США провели испытания ракеты, которую данный договор запрещал. Тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разработка данного оружия началась задолго до выхода США из Договора.

В сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на действия США в России займутся созданием и производством ракет, запрещенных ранее ДРСМД.

Отметим, что наработки по сухопутным носителям для крылатых ракет уже существуют в России. Так, к ним можно отнести модификацию ракетной системы «Калибр» Club-k с универсальным стартовым модулем, выполненным в виде стандартного морского контейнера, который может быть установлен в том числе и на автомобильное шасси. 

ОТРК «Искандер-М»

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году  как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году. Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Крылатая ракета Р-500 идет к цели на высоте шесть-семь метров с огибанием рельефа местности. Обе ракеты могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн. Масса боевой части – около 480 килограмм. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.01.2020, 16:35
Трансграничная гуманитарная помощь Сирии продлена на полгода
Дата13.01.2020, 16:59
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.01.2020, 17:18
Эксперт: НАТО нечего противопоставить российским комплексам «Искандер»
Дата12.01.2020, 04:00
Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:12 В стране и мире
Видео
Дочь Константина Бромберга раскрыла подробности жизни режиссера в последнее время
17:48 В стране и мире
СМИ: Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
17:39 В стране и мире
Варшава отказалась официально отмечать юбилей освобождения от немецко-фашистских захватчиков
17:37 Эксклюзив
Видео
«Аленушка» из «Чародеев» рассказала о планах Бромберга снять вторую часть фильма
17:26 В стране и мире
Названы главные претенденты на «Оскар» в 2020 году
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Морковный «дождь»: в Австралии с воздуха сбросили пищу пострадавшим при пожарах животным
Видео
На Украине назвали сумму компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Видео
На Алтае школьник заплатил за девушку с ребенком в автобусе и стал миллионером
Видео
Необычные кадры примирения волков и кабанов попали на видео
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Пилот сбитого украинского лайнера перед катастрофой говорил с Тегераном
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.