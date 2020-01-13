Эксперт: НАТО нечего противопоставить российским комплексам «Искандер»

В данный момент НАТО не имеет средств ПРО, которые могут противостоять комплексам «Искандер-М». Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Что они могут сделать с «Искандером»? На данном этапе практически ничего, потому что комплекс достаточно малогабаритный и подвижный. В процессе учений комплексы перебрасывались в Калининградскую область, в другие места, причем НАТО об этом узнавал постфактум, когда уже комплексы выезжали и развертывались в чистом поле», - сказал Дрозденко.

Он также подчеркнул, что баллистическая ракета достаточно скоростная и сбить ее довольно сложно, а кроме того, опасность «Искандера» заключается в том, что он может использовать также и крылатые ракеты.

«Времени на отслеживание пуска и принятие решения практически нет. Плюс - возможность пуска крылатых ракет. При пуске практически одновременно двух разных типов ракет, «отловить» эти ракеты достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям. Если баллистическая идет по баллистической, то крылатая идет, прикрываясь складками местности, пусть медленнее, но «подползает» к точке удара. И даже если одна ракета не уничтожила цель, то вторая с высокой долей вероятности сделает это», - отметил Дрозденко.

При этом по мнению эксперта, те элементы ПРО, которые в данный момент находятся в Европе, предназначены для поражения больших баллистических целей и противостоять комплексу «Искандер-М» не могут.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

«Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729. — Прим. ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.

Выход США из ДРСМД

Крылатая ракета комплекса «Искандер-М» 9М729 стала одним из поводов выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Соединенных Штатов Америи, данная ракета якобы нарушает положения договора, которые требовали уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В ответ на эти обвинения Россия пошла на беспрецедентный шаг, продемонстрировав данную ракету российским и зарубежным журналистам и пригласив на это мероприятие представителей НАТО. Никто из них на приглашение не откликнулся.

ДСРМД прекратил действие 2 августа 2019 года, а уже 19 августа США провели испытания ракеты, которую данный договор запрещал. Тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разработка данного оружия началась задолго до выхода США из Договора.

В сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на действия США в России займутся созданием и производством ракет, запрещенных ранее ДРСМД.

Отметим, что наработки по сухопутным носителям для крылатых ракет уже существуют в России. Так, к ним можно отнести модификацию ракетной системы «Калибр» Club-k с универсальным стартовым модулем, выполненным в виде стандартного морского контейнера, который может быть установлен в том числе и на автомобильное шасси.

ОТРК «Искандер-М»

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году. Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Крылатая ракета Р-500 идет к цели на высоте шесть-семь метров с огибанием рельефа местности. Обе ракеты могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн. Масса боевой части – около 480 килограмм.